Quaresma Lyon maçında yok
Trabzonspor maçında sakatlanan Ricardo Quaresma'nın Lyon karşısında forma giyemeyeceği belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Lyon maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber... Sakatlığı bulunan Quaresma, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Trabzonspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Portekizli yıldız, sakatlığını atlamadı.
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