Ricardo Quaresma’ya 22 milyon TL

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansı yeni dönemde de sürdüren Ricardo Quaresma’nın adının Çin Ligi ekipleriyle anılmasının ardından yönetim harekete geçmişti.

Kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yaptığı 2+1 yıllık yeni kontrat teklifi kabul edilen yönetim, Q7’den 1.7 milyon Euro’luk (6.2 milyon TL) maaşına zam yapılması talebini almıştı.

Bu gelişmenin ardından Portekizli yıldızın menaceriyle görüşen yönetim, tecrübeli kanat oyuncusunun yeni kontratında yazacak olan maaşı 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) olarak belirledi. Bu öneriye olumlu geri dönüş yapan Q7’nin, ara transfer döneminde resmen bu kontrata imza atması bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Quaresma, Beşiktaş’ta geçireceği 3 yıl için 6 milyon Euro (22 milyon TL) alacak.

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