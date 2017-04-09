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Rıdvan Dilmen, Advocaat'ı eleştiri yağmuruna tuttu!

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçını değerlendirdi. Dilmen, teknik direktör Dick Advocaat için çok konuşulacak sözler söyledi.

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor kozlarını Kadıköy'de paylaştı.
 
Yorumcu Rıdvan Dilmen NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında bu mücadeleyi değerlendirdi.
 
Dilmen'in açıklamaları şöyle:
 
Karşılıklı kötü futbol ve pozisyon olarak sonuçlanmayan girişimler... Seyirci de olmayınca izleme keyfi olmuyor. Futbolcular da böyle hissediyor. Sohbet ederken yan gözle baktığımız bir maç oluyor. Şampiyonluk yarışından koptuğunuzda kötü oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'deki tüm futbolcular milli futbolcular. Bu takımın uçması lazım ama pozisyonları yok. Fenerbahçe'nin çoğu golü duran toptan. Bu takımın oyun gücünü gösteriyor. Ceza sahası dışında veya kornerlerde gol atarsa atıyor. Varyasyonlar az demekki. Fenerbahçe'nin tek silahı duran top. Şampiyonlar Ligi iddiası var. Akhisar zayıf bir takım. Ama pozisyonsuz ilk yarı geçti. 2. yarıda, savunma arkasına atılacak toplarda Fenerbahçe tehlike yaratabilir. Akhisar açık oynamak zorunda kalacak. Fenerbahçe 2. yarıda tehlikeler bulabilir. Volkan Şen oyuna girerse iş yapabilir.
 
2'de 2 yapmak Fenerbahçe için bir moraldir ancak 2 maçta da iyi oynamadılar. Şampiyonluk gidince bazen büyük takımlardaki futbolcular 'aman ikinci olayım' diye performans göstermiyor. Teknik adam olarak Advocaat'ın değişiklik yapmama sebebini amacım eleştiri olmadan merak ediyorum. Advocaat büyük ihtimal bu kadro ile Galatasaray maçına çıkacaktır.
 
'Hayretler içindeyim'
 
Advocaat'ın Fabiano'yu oynatmaması enteresan geldi. Bu takımda hiç mi oynamayacağım diye düşünebilir.
 
Hayretler içerisindeyim; hala Advocaat'ın Fenerbahçe'nin başında olmasına. Emekli olacakmışsın git ol abi o zaman. Fenerbahçe'yi kimse bu kadar hafife alamaz. Van der Wiel'i gönderiyordu, şimdi Şener'in önüne koydu. Advocaat kimden intikam alıyor, anlamıyorum.

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