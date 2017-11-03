Rıdvan Dilmen, Arda Turan transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-1'lik galibiyeti, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Dilmen, Arda Turan'ın transferi halinde Galatasaray'a katkı sağlayacağını söyledi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
*Galatasaray’a son 2 haftada medya tarafından yapılan baskı çok anlamlı değil. Ligin başında Galatasaray'a 11 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi verseler kabul ederdi.
*8 maçın sonunda Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın sistemi değişti. Trabzon maçında bu değişiklikler devam etti. Bugün de çok enteresan bir diziliş vardı. Tudor kadro kalitesine güveniyor olabilir.
*Galatasaray zaten favoriydi. Ağır sıklet boksürü gibiydi ve rakibi nakavt etti. Tudor 50. dakikada Başakşehir maçını düşünmeye başladı. Galatasaray’ın önündeki 4 maçı da İstanbul Avrupa yakasında oynayacak. Bu da bir avantaj.
*Galatasaray 4'lü oynasaydı belki ilk golde Mariano o bölgelerde olamazdı. 5'li orta saha oynamanın faydasını gördüler, çok güzel bir gol kaydettiler.
*Rodrigues mesela; 5'linin solunda oynayacak bir oyuncu değil.
*Belhanda geldiğinden beri en iyi oyununu oynadı. Ben Belhanda'dan bu tarz performansları sezon içinde bekliyorum. 3-4 maç sıkıştırır araya.
*Serdar Aziz’in cezalı duruma düşmesi Tudor’un planlarını değiştirmiş olabilir.
*Galatasaray’ın en sağlam ismi Fernando. 4’lü, 3’lü her türlü savunmayı o öndeyken oynayabilirsiniz.
*Sınırda olan Maicon ve Fernando'yu çıkartması çok doğru Tudor'un. Serdar'ı da çıkaracaktı ama Tolga sakatlandı.
*Kafa atan Rodallega 3 maç alıp, Feghouli de itip 3 maç ceza alıyorsa, mantıklı değil.
*Çok sağ bek denendi. Ama Mariano “cuk” diye oturdu. Şimdi sırada “cuk” diye oturacak bir de sol bek gerek.
*Quaresma, Valbuena, Feghouli bu oyunculara çok saygım var ama geldiğinden bu yana Türkiye liginin bir numarası Ryan Babel.
*Arda Turan, Galatasaray'ın sol kanadında çok iş yapar. Transfer edilmesi halinde katkı sağlayacağını düşünüyorum.
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