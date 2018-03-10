Rıdvan Dilmen: Atiba'nın pozisyonu ve Medel'in müdahalesi penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve haftayı Medipol Başakşeihir'in üzerinde ikinci sırada bitirdi.

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:

"Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü olmadığı en önemli maç, bu maç. Beşiktaş ceza alanına rahat geldi, birkaç şut da attı, hep üstten dışarıya gitti."

"Karşılıklı verilmeyen iki penaltı var. Atiba'nın pozisyonu ile Medel'in müdahalesi sarı kart ve penaltı. Tosic'e de verilmeyen bir sarı kart var.

"Gençlerbirliği'nin puanla dönmesi için gol atması lazım, bu maç 0-0 bitmez. Beşiktaş risk de alıp bir topu içeriye sokacaktır."

Rıdvan Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri:

"Beşiktaş, Başakşehir'in kaybından sonra şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline geldi."

"Fenerbahçe'de oyuncular Malatya'da otelde, olmazsa olmaz maçına çıkacaklarını anlamışlardır. Beraberlik bile yetmez."

"Beşiktaş ilk 8 haftada 14 puan almıştı, bugünkü galibiyetle birlikte 2. yarıda 20 puan aldı. Tudor'lu Galatasaray 22 almıştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe 14 almıştı. En büyük fark, Galatasaray'ın hocası son dönemece girilirken bu sefer Tudor değil."

"Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen elendi, mucize tabii. Bu Şampiyonlar Ligi sürecinde ligi çok ciddiye almadılar açıkçası. O yüzden maç seçmelerden geçtiler, artık tamamen lige konsantreler.''

"Bugün sonu olabilirdi. Hakem beklediğimden iyi maç yönetti ama Şenol Hoca'ya sarı kart göstermesi lazım. Tacı engelledi. Görmemiş olabilir ama engelleme."