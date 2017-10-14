Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen %100 Futbol'da Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol'da Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:
"Rodrigues çıktığında Selçuk tercihi ne kadar doğru, tartışılır. Yasin gibi kat eden bir oyuncu gerekebilirdi. Lig oynanıp bittiğinde, ilk 3 sıraya girecek bir vuruş ve bir kurtarış var."
"Selçuk tercihi, dünkü maçların skorları ile ilgili de olabilir. Kazanmak istiyorum ama beraberlik de iyi olabilir tercihi bu. Denayer o kadar sola yakın oynuyor ki, Mariano da çıkmaktan korkuyor olabilir. Maicon'u yalnız bırakmayayım diyebilir."
'KİMSE HAYAL EDEMEZDİ'
"8. haftada Galatasaray'ın, geçen senenin şampiyonuna 8; Fenerbahçe'ye ise 11 puan fark atacağını kimse hayal edemezdi. Galatasaray'ın ilk golü ofsayt, sanki biraz önde. Penaltıda Ali Turan'ın arkadan bir müdahalesi var gibi. Fernando, Galatasaray'ın en kilit oyuncusu."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.