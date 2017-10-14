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Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen %100 Futbol'da Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol'da Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Rodrigues çıktığında Selçuk tercihi ne kadar doğru, tartışılır. Yasin gibi kat eden bir oyuncu gerekebilirdi. Lig oynanıp bittiğinde, ilk 3 sıraya girecek bir vuruş ve bir kurtarış var."

"Selçuk tercihi, dünkü maçların skorları ile ilgili de olabilir. Kazanmak istiyorum ama beraberlik de iyi olabilir tercihi bu. Denayer o kadar sola yakın oynuyor ki, Mariano da çıkmaktan korkuyor olabilir. Maicon'u yalnız bırakmayayım diyebilir."

'KİMSE HAYAL EDEMEZDİ'

"8. haftada Galatasaray'ın, geçen senenin şampiyonuna 8; Fenerbahçe'ye ise 11 puan fark atacağını kimse hayal edemezdi. Galatasaray'ın ilk golü ofsayt, sanki biraz önde. Penaltıda Ali Turan'ın arkadan bir müdahalesi var gibi. Fernando, Galatasaray'ın en kilit oyuncusu."

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