Rıdvan Dilmen, 'Aykut Kocaman devam edecekse seneye Valbuena olmamalı' dedi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Osmanlıspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Bu gol de kaçar mı dediğimiz pozisyon yok. Fenerbahçe taraftarı bir pozisyonu alkışladı, o da Neustadter'in kendi sahasında attığı çalım. Düşünebiliyor musunuz?

Taraftar bu oyunu bekliyor aslında, daha fazlasını beklemiyor. Önde oynayan oyunculardan çalım atabilen sadece Aatif olduğu için, oyun Aatif'ı arıyor.

Şu konuştuğumuz şeylere bakar mısın? Bizi bu hale düşürdüler, haksız yere para kazanıyoruz.

Şampiyonluğa oynayan takım böyle oynamaz. Hep aklında 'Umar, Serdar bir kontra yaparsa' var. Şenol Güneş ise 'gelirse gelsin, ben işi bitiririm' diye düşünüyor.

Şampiyonluğa oynayan takım böyle oynamaz. Şenol Güneş gelirse gelsin, ben önde işi bitiririm diyor. Fenerbahçe'nin önde iş bitiren oyuncusu hemen hemen yok gibi.

Aykut Kocaman, basketbol koçu gibi düşünüyor. Belki kendi doğrularını yapıyor. Ama Süper Lig teknik direktörlüğü başka bir şey.

Dilmen'in maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

Güntekin Onay'a 'gol nizami mi' diye sordum yayıncı kuruluşa, 'nizami' dedi. Keşke maç sırasında gösterseler de, insanlar da öğrense.

Gol kaleci hatası. Top köşeye gitmedi. O da aslında içeride kaldığının farkına vardı. Bazen kaleciler içeri düşebiliyor.

Aykut Kocaman devam edecekse, seneye Valbuena olmamalı.

(Fanatik)