Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman'la yollar ayrılır

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında geçen seçimin ardından ilk kez konuştu, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı.

İşte Dilmen'in açıklamaları..

SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİM

Kongre sürecinde işimde profesyonel bir insan olarak sessiz kalmayı tercih ettim… Başkan adaylarıyla seçim öncesi program yapabilirdim ama kurumumdan da rica ederek bunun dışında kaldım. Sonuçta canlı yayın yapıyorsunuz, kullanacağınız herhangi bir cümle bir tarafa yönlenebilirdi.

Geçmişime baktığımda çocukluğumdan itibaren bu renklere sevdası olan, sevdasının ötesinde de futbol oynayan, takım kaptanlığı yapan, kısa dönem de olsa sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan biriyim. En önemlisi de çocuklarıma bıraktığım en büyük miras "Fenerbahçeli Rıdvan'ın çocukları" ifadesidir. Zaten kongre üyesi de değilim. İşini profesyonel yapmaya çalışan, Fenerbahçe sevdalısı birisiyim. Daha önce de söylediğim ve yazdığım gibi Fenerbahçe büyük bir kulüp, görüşlerimde hep Aziz Yıldırım'ın yaptığı öncülükler ve devrimlerden bahsettim.

Ali Koç'un başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmasında Aziz Yıldırım için söylediği "Efsane başkan" cümlesine katılıyorum ve onunla ilgili övgü dolu sözlerinin altına ben de imzamı atıyorum. (Hoş, efsane ve onursal başkan laflarını sevmez Aziz Yıldırım.) Aziz Yıldırım 1 oyla kazandığı 1998 seçiminden bu yana 13 seçim yaşamış ama bunlardan Allah rahmet eylesin Şadan Abi (Kalkavan), Mehmet Ali Bey (Aydınlar) ve Hulusi Bey'le (Belgü) olan seçimleri dışındaki seçimlere tek başına girmiş gibiydi.