Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Ozan Tufan'ı ciddi bir şekilde düşünüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeme Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı aldığı iddia edildi. Yorumcu Rıdvan Dilmen de siyah-beyazlıların oyuncu için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

NTV yorumcusu Dilmen'in Ozan'la ilgili açıklamaları şöyle;

"Ozan Tufan, Bursaspor’daki çıkışını Şenol hocaya borçludur. Belluschi ile birlikte ikili oynadığı zaman Ozan Tufan, Ozan Tufan oldu. Ama Fenerbahçe’deki sportif performansı, saha dışı performansından dolayı olmadı. Genç oyuncular, büyük kulüplerin kıymetini bilecek. Ozan, Fenerbahçe’nin kıymetini bilmedi. Beşiktaş’ta başarılı olur mu? Şenol Hoca, muhtemelen bu konuda kendisine güveniyordur. Bazı teknik adamlar, 'Ben oynatırım' diyebilirler. Ozan, tercih yapmalıdır. Futbol oynayacak mı, oynamayacak mı? Beşiktaş istiyorsa yine büyük bir şanstır. Çünkü bir büyük takımdan başka bir büyük takıma gidiyorsunuz. Anadolu takımına giderseniz psikolojik olarak da bitersiniz. Beşiktaş-Ozan Tufan konusunun ciddi şekilde görüşüldüğünü biliyorum. Doğru bir haber."