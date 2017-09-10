Rıdvan Dilmen: Bu kadar kötü oynayan bir Galatasaray için 1 puan oldukça değerli

Dilmen, ilk yarı sonrası şunları söyledi:

"Galatasaray'ın ikinci deplasmanı. İçeride coşku ve desteğe bir de iyi oyun eklemişlerdi. Bugün yine coşku yüksek ancak oyun olarak baktığımızda çabuk çıkışlarda pozisyon bulmaya çalışan bir takım var. Galatasaray'ın hücumda tek problemi tek kanattan gitmesi.

Antalya da fena bir takım değil. 1-0'ın verdiği dezavantajla birlikte daha atak oynamaya başladılar. Antalya kolay bir deplasman değil. Rıza Hoca'nın takımı fizikli bir takım. Savunmada 4 stoper var hemen hemen.

Galatasaray kontrataklarda tehlikeli olması için sol taraftan da gelmesi lazım."

Dilmen, maçın ardından şu yorumlarda bulundu:

"Antalya oyunun tamamında daha pozitif oynamaya çalışan takımdı. Öne geçiyorsunuz ve sonra geriye yaslanıyorsunuz. Çocukken 3 korner 1 penaltı vardı ya, bugün de 10 korner 1 penaltı oldu. 9. kornerde gol attı Antalya. Galatasaray'ın korneri yok. İşin kolayına kaçtılar. Galatasaray kaleye gitmedi.

Tudor'un maçın 1-0 bitemeyeceğini düşünmesi gerekiyor. İnanamıyorum. Bu kadar kötü oynayan bir Galatasaray için 1 puanın oldukça değerli olduğunu düşünüyorum.

Tudor, oyunun devamında puan kaybetmek için her şeyi yaptı."