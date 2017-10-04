Rıdvan Dilmen: Dursun beyin hesapları aştığı ortada G.Saray UEFA ile sorun yaşayacak

GOL SAYISI DÜŞER

Teknik direktör şu anda zorlanıyor. Analiz yapmak zor. Çok fazla yeni oyuncu var. Rakipler çözüldüğü zaman gol sayısı düşecektir.

ANTRENÖRLERİ YER

Şöhretli oyuncuları yöneticiler sever. Bunlar da antrenörleri yer. Çok çalışıyoruz, az çalışıyoruz diye bitirirler. En kolayı hoca göndermektir.

SON KIZACAĞI ADAM...

Şenol Güneş, Cenk Tosun'a 'Seni dinlendireceğim' demiştir. Cenk'in problem çıkardığını asla düşünmüyorum. Cenk'in babasından sonra kızmayacağı adam Şenol Güneş'tir.

AÇIKLAMAYA GEREK YOKTU

Caner-Talisca mevzusu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Yüzlerce kez böyle şeylerle karşılaştık. Beşiktaş'ın Caner, Talisca olayı hakkında açıklama yapması bile doğru değil.

CANER ERKİN YORUMU

Moskova'da ne yaptığını bilmiyorum ama Caner, Manisa dahil bütün kulüplerde böyle sorunlar yaşayan bir oyuncu.

PUAN FARKI...

Beşiktaş için 5 puanlık farkın önemli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın fikstürü yeni bir takım için çok iyi. İyi olması önemli değil tabi sonuçlandırmak lazım.

KREDİYİ BİTİRMEDİ

Takım gelişti ve 1 beraberlikle 7 haftayı bitirdiler. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir maçları öncesinde krediyi bitirmediler.

PUAN KAYBEDECEĞİ MAÇLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadı. Galatasaray'ın puan kaybedebileceği maçları oynamadı. Bu yüzden 5 puan önemli değil.

IGOR TUDOR'UN ŞANSI...

Tudor için çok iyi bir sezon başı antrenörü demiştim. Tudor'un en büyük şansı Dursun beyin son şansı olmasıydı. 8 tane yeni oyuncu ile oynayacağım dedi.

HER İSTEDİĞİNİ ALDI

Manchester City'den oyuncu alıyor. Gomis'i alıyor. Maicon'u alıyor. Sevilla'nın bağ bekini alıyor. Şimdi UEFA ile pazarlığa gidecek. Ya sen aştın 2 sene gelme derse ne olacak? Tudor istediği her oyuncuyu aldı. İnşallah sıkıntı olmaz.

UEFA İLE PROBLEM OLACAK

Dursun beyin hesapları aştıgı ortada. UEFA ile gerçekten problem olacak. Dursun Özbek'in bunu yapmak zorunda olması Tudor'un şansıydı.

AYKUT KOCAMAN'IN ŞANSSIZLIĞI

Aykut Kocaman'ın şanssızlığı neydi? O da isterdi 10-15 milyon euroya oyuncular almak. Satarsa oyuncu alabiliyordu. Böyle değerlendirmek gerekir.

MİLLİ TAKIM YORUMU

Milli Takımda önemli oyuncularımız var. İlk kez top bizde. Lucescu'nun saha kenarında olması daha iyi olurdu. Kadro seçiminde yanlış bir karar vereceğini düşünmüyorum. En hazır kimse oynamalı. Arda, Cengiz, Emre Mor oynamıyor. Fizik kondisyonu önemli.