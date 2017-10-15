Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, derbide Isla-Neto-Skrtel-Hasan Ali ile oynar

NTV Spor'da yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "İlk yarı böyle bir Fenerbahçe izlemeyi hiçbirimiz beklemiyorduk" dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Anadolu kulüplerinde hocalar 'İlk 15 dakika dikkat' der. Dikkat etmezsen 2-0 olur, sonra da 3-0 oldu zaten. Malatya'nın iki pozisyonu var doğru. 2-0 iken oyuna ortak olabilecekleri pozisyonları oldu.

Dirar ilk golde çok iyi bir orta yaptı, resmen adrese teslim yolladı. Gelecek hafta Galatasaray maçına 8 puanla gitmek isteyen coşkulu bir Fenerbahçe izledik. Hiçbirimiz böyle bir ilk yarı olmasını beklemiyorduk. Malatya da beklemiyordu. Şu an çok avantajlı bir skor elde etmiş durumda. Tekrarını görmedim ancak Fenerbahçe'nin ilk golünün başlangıcında faul var gibi. Giuliano çok istekli. Attığı goldeki vuruş kalitesini gösteriyor. O bölgede oynamaya alışık zaten. Onun dışında sürekli olarak koşuyor mücadele ediyor. Alex'in bölgesinde oynasa skora daha fazla katkı sağlayabilirdi. Valbuena'ya göre de çok daha basit oynuyor. Valbuena, daha çok varyasyon yapıyor, bu nedenle de sürekli sakatlık tehlikesi geçiriyor. "

İkinci yarı açıklamaları:

"Fenerbahçe ilk yarıda çok da iyi oynadı. 2. yarıda golü de yiyince, artık derbiyi yaşamaya başladılar. Önümüzdeki hafta derbi erken final olacak gibi duruyor. Fenerbahçe kazanması gerekeni yapıp, kazandı. Ama beklerken rakibe çok rahat pas imkanı verdi. 2. yarıda golü de yiyince, artık derbiyi yaşamaya başladılar. Rakibe çok duran top imkanı verdiler son yarım saatte. Pas imkanı da verdiler. Final maçına gidecekler Türk Telekom'a. Derbide Isla-Neto-Skrtel-Hasan Ali ile oynar Fenerbahçe. Orta saha bozulmaz. Forvet değişebilir. Aykut Kocaman 4-3-3'ten vazgeçmedi. Maç öncesi 4-2-3-1 yazıldı ama Kocaman bunu uygulamadı. Bozmam dedi."