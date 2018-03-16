Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için maçın sonucu çok önemli

DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM

Sahaya çıkacakları 11'lerde Fenerbahçe'de büyük bir değişiklik beklemiyorum. Malatya 11'iyle oynar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kafasında oyunun son bölümündeki gibi Alper'le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatır mı diye de düşünmeden edemiyorum.

FERNANDO İLE BAŞLAMAZ

Fatih Terim'in hem mental olarak hem de özellikle fizik anlamında hazır olmadığı için Fernando ile başlayacağını zannetmiyorum.

4-2-3-1 OYNAMASINI BEKLİYORUM

Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Gomis ve Rodrigues'i de oynatacağını düşünüyorum. 4-2-3-1 oynamasını bekliyorum. Tolga, Selçuk, Fernando ve Donk'tan ikisini oynatacağını düşünüyorum. Bunlardan birinin Donk olacağını, yanında Selçuk'un oynama ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum.