Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için maçın sonucu çok önemli
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi önemli analizlerde bulundu.
Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin nefesini tuttuğu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi önemli açıklamalar yaptı.
G.SARAY'IN AVANTAJINA...
19 yıllık kazanamama serisi Galatasaray'ın avantajına... 'En fazla bir maç daha kaybederim' der. Ama Fenerbahçe gerilebilir, 'İhale bize mi kalır, piyango bize çıkmasın' diye düşünürler.
PSİKOLOJİK DURUMU VAR
Sadece bir maçın sonucu, teknik direktörleri ve özellikle de kulüp yönetimlerini etkilemez. Daha doğrusu etkilememeli. Müsabaka öylesine bir zamanda oynanıyor ki teknik açıdan Fenerbahçe kazanmak zorunda, Galatasaray için bir puan kötü değil ama üç puan alırsa süper bir iş yapmış olacak. Bu olayın puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var.
SOUNESS GİBİ HATIRLANACAK
1999'dan bu yana kaybetmeyen bir takım yenilirse Aykut Kocaman, "Galatasaray'a yenilen teknik adam" olarak tarihe geçecek. Veya tersten bakarsak Fatih Terim uzun süre sonra kazanan teknik adam olarak anılacak. Kazanamadığı halde sırf bayrak diktiği için Souness'ın hatırlandığı gibi hep hatırlanacak.
FARKLI UYGULAMALAR YAPIYOR
Galatasaray'a baktığımızda Fatih Terim, motivasyon anlamında farklı uygulamalar yapıyor, taraftara açık idman gibi.
AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖNEMLİ
Başkanlar için de geçerli... Çok sert geçmeye aday olduğunu gösteren başkanlık seçiminde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için maçın sonucu çok önemli. Mustafa Cengiz Bey için kayıp ölçü olmaz ama kazandığı takdirde derbi kazanmış başkan olarak kongrede 200 oy fazla alır. Bu da rekabetin önemini gösteriyor.
DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM
Sahaya çıkacakları 11'lerde Fenerbahçe'de büyük bir değişiklik beklemiyorum. Malatya 11'iyle oynar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kafasında oyunun son bölümündeki gibi Alper'le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatır mı diye de düşünmeden edemiyorum.
FERNANDO İLE BAŞLAMAZ
Fatih Terim'in hem mental olarak hem de özellikle fizik anlamında hazır olmadığı için Fernando ile başlayacağını zannetmiyorum.
4-2-3-1 OYNAMASINI BEKLİYORUM
Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Gomis ve Rodrigues'i de oynatacağını düşünüyorum. 4-2-3-1 oynamasını bekliyorum. Tolga, Selçuk, Fernando ve Donk'tan ikisini oynatacağını düşünüyorum. Bunlardan birinin Donk olacağını, yanında Selçuk'un oynama ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum.
BİR NUMARA BEŞİKTAŞ OLUR
Bir yanda Başakşehir-Beşiktaş, diğer yanda Fenerbahçe-Galatasaray... F.Bahçe'nin mağlubiyeti dışındaki skorlar kimseyi yarıştan koparmaz. Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş da Başakşehir'i yenerse şampiyonluk için bir numaralı aday tartışmasız Beşiktaş olur.
FENERBAHÇE KAYBEDERSE KOPAR
Bir takımın şampiyonluk yarışından kopma ihtimali var... O da Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle olur. Fenerbahçe kaybederse kopar... İki maçta çıkacak Fenerbahçe mağlubiyeti dışındaki skorlar kimseyi şampiyonluk yarışından koparmaz ama avantaj getirir.
PİYANGO BİZE ÇIKMASIN
Geçen yıldan en az 8 oyuncu farklı ama bu 19 yıllar diğer kulüpler için de geçerli olacak. Ölmez sağ kalırsak göreceğiz. 15-20 yıllar Vodafone ya da TT Stadı'nda maç kazanamayacak rakipler. Sonuçta deplasman. Galatasaray daha rahat olur bu düşünce anlamında "En fazla bir maç daha kaybederim" der. Ama Fenerbahçe gerilebilir. İhale bize mi kalır, piyango bize çıkmasın" der.
ALEX'İN MAÇA GİTMESİ NORMAL
Fenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza'nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var. Alex de bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcusudur.
(Sabah)
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