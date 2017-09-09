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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeli taraftarlar artık küfür etmeye gelir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ntv Spor'da yayınlanan 'Yüzde yüz Futbol' adlı programda Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Kerim Frei muazzam vurdu. Volkan'ı da yolladı köşeye. Bakıyor böyle. Başakşehir takımını bugün beğenmedim. Beğenmediğim Başakşehir 3 gol attı Fenerbahçe'ye, 2-3 tane de kaçırdı. Aziz Yıldırım kongrede "Mayıs ayında transferi bitireceğiz" demişti ama Neto Eylül ayında geldi. Galatasaray'a bakıyoruz transferi Nisan'da bitirmişler. Yarın kazanırsa farkı 7 yapacak. Volkan Babacan'a atılan yabancı madde geldiği için büyük ihtimalle ceza alacak. Fenerbahçe'nin tribünü dolduracak bir maçı kaldı. O da Beşiktaş maçı. Bir daha da bulamazsın. Ancak küfür etmeye gelirler. Her teknik direktör bilimden ve maç analizlerinden faydalanmalıdır. Maradona'ya bak yapamadı, Zidane'a bak durum ortada. Real Madrid'de Zidane rakip analiz ediyor ama önce ben diyor. Beşiktaş da önce ben diyor. Ama Kocaman, önce sen diyor.  Giuliano ve Valbuena'nın aynı anda sahada kalması zor. Dünya futbolu bu fiziksel kalitede iki futbolcuyu kaldırmıyor artık. Tabii ki sabır önemli. Zaman gerekli evet ama, Fenerbahçe gelecek için ışık veriyor mu? Ben çok ışık görmedim açıkçası. Fırat Aydınus muhteşem bir maç yönetti. Müthiş bir hakem."

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