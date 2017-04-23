Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rıdvan Dilmen, ilk kez başka takımın formasını giydi!

Arsenal Futbol Okulu'nun 23 Nisan etkinliklerine katılan ünlü yorumcu ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Rıdvan Dilmen, Arsenal forması giydi. Dilmen 'F.Bahçe'den sonra ilk kez başka bir takımın formasını giydim' diye espri yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'ye geldiğinden beri çeşitli aktivitelerle, çocuklara futbolu sevdirmeye çalışan Arsenal Futbol Okulu, 23 Nisan etkinliklerine  ünlü yorumcu ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Rıdvan Dilmen'i davet etti.
 
Arsenal forması giyerek ünlüler maçının başlama vuruşunu yapan Dilmen, "Fenerbahçe'den sonra ilk kez başka bir takımın formasını giydim" diye espri yaptı. Başlama vuruşundan sonra, hakemlik yapan Ahmet Çakar'ın "sahadan çıkmanız gerekiyor" uyarısını dikkate almayan Rıdvan Dilmen daha sonra kırmızı kart gördü.
 
Çakar'ın bu kararını beğenmeyen Rıdvan Dilmen'in "Hocam sayenizde kariyerimde ilk kez kırmızı kart gördüm" diye espri yapması, Arsenal Futbol Okulu'na gelen izleyicileri kahkahaya boğdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Genç Türkiye Kongresi'nden muhteşem final

'Genç Türkiye Kongresi'nden muhteşem final

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Fetih öncesi İstanbul

Fetih öncesi İstanbul

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA