Rıdvan Dilmen, ilk kez başka takımın formasını giydi!

Türkiye'ye geldiğinden beri çeşitli aktivitelerle, çocuklara futbolu sevdirmeye çalışan Arsenal Futbol Okulu, 23 Nisan etkinliklerine ünlü yorumcu ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Rıdvan Dilmen'i davet etti.

Arsenal forması giyerek ünlüler maçının başlama vuruşunu yapan Dilmen, "Fenerbahçe'den sonra ilk kez başka bir takımın formasını giydim" diye espri yaptı. Başlama vuruşundan sonra, hakemlik yapan Ahmet Çakar'ın "sahadan çıkmanız gerekiyor" uyarısını dikkate almayan Rıdvan Dilmen daha sonra kırmızı kart gördü.

Çakar'ın bu kararını beğenmeyen Rıdvan Dilmen'in "Hocam sayenizde kariyerimde ilk kez kırmızı kart gördüm" diye espri yapması, Arsenal Futbol Okulu'na gelen izleyicileri kahkahaya boğdu.