Rıdvan Dilmen: İlk yarı sonuna kadar işler iyi gitmezse Aykut Kocaman istifa eder

Rıdvan Dilmen programda şunları söyledi:

"Aziz Başkan ile seyahata çıktık, yolda da sordum. 'Vallahi ben de senin kadar biliyorum' dedi. 'Maçtan sonra ve diğer gün konuşmadım, bir tek pazartesi akşamı Ali Yıldırım ile konuşuyordu, aldım ve canını sıkma dedim' dedi. O da bir an moralim bozuk demiş. Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım arasındaki tek konuşma bu. Benim algıladığım, istifa etmeye karar verdiğiydi. Gereğini yapacağım demek bu. Ben de son bir şık olarak şu andaki uygulamanın doğru olduğunu söylemiştik. 6 hafta var devreye kadar. Aziz Bey, 'Sezon sonuna kadar kontrat var ve problem yok' diye söylüyor"

"6 haftalık bir periyot sonunda olmazsa, ben Aykut Hoca'nın istifa edeceğini düşünüyorum. Kadro dışı falan var mı dedim, başkan da 'Yok' dedi. Ben özürlüyüm de sosyal medya konusunda, başkan benden daha özürlü.”

"Dönüş uçağına bindiğimizde, kadro dışı haberini gördüm ama açamadım. Hostesten rica ettim. O sırada da Aziz Bey, 'Kadro dışı kimmiş?' dedi. O da şaşırdı. Aynen böyle yaşadım. Aziz Bey, 'Kadro dışı falan yok' dedi."

"Van Persie takıma ait hissetmiyor, sağlıklı spora gelmiş gibi. Topal için de kadro dışıyla ilgili bir şey demedi, 'Tüm oyuncuların alacakları ödendi' dedi."

"Aziz Bey, Obradovic ile görüşüp, 'Oyuncuların Milli Takım'a gitmesi için izin verelim, 3-4 tanesini verelim' diyecek"

"Fenerbahçe ile beraberlik doğal, Trabzon'da kaybetmek de doğal. Fenerbahçe'nin zirve yarışında olması için, 6 büyük maçta 14-18 arasında almalı."

"Galatasaray alması gereken her puanı, oyunun belli bölümlerinde iyi oynayarak puan aldı. Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında Galatasaray için beraberlik kötü değildir, avantajını koruyacaktır. Tudor'un ciddi bir kredisi vardır."

"Son 13 yılın en başarılı pozisyonunda şu anda Galatasaray. Ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta var, Galatasaray kötü de oynamıyor. Kazanması gereken her maçı kazandı."

"Başakşehir organizasyonu çok iyi bir takım, çok zor maç olacaktır. Ama Galatasaray kazanırsa, 'Aaaa nasıl kazandı' diyemeyiz. Galatasaray'ın Tudor ile yollarını ayırmak için çok nedeni vardı. Sezon başında Avrupa'dan da elendiler, ama devam ettiler. Şimdi Aykut Kocaman, devreye kadar 6 maçta 18 puan alırsa, yönetim de başarılı değil mi? Ben 6 maçta 3 galibiyet alsa da, bırakmam."

"Sneijder mi daha iyi, Belhanda mı dersen, Sneijder daha iyi. Ama performansında düşüş vardı. 27 yaşında gelirse ikisi, tabii ki Sneijder'i alırsın."

"Yabancı kontenjanı işi, başarılı ona her takımın taraftarını rahatsız eder. Galatasaray, yabancı ağırlıklı oynayan bir takım. Madem kural var, ben sonuna kadar oynarım diyor. İster 1 yabancı, ister 11 yabancıyla oynarım diyor"

"Acaba, Cumhurbaşkanı hiç yorum yapmasa, bu tartışılmayacak mı? Bu kural çıkarken, Cumhurbaşkanı'nın adı kullanıldı mı? Cumhurbaşkanı 14 yabancı istiyor dendi mi?" Yıldırım Bey, niye Cumhurbaşkanı'nın cümlesini bekliyor ki? Bunlar tehlikeli, bunlar sıkıntılı. 14 yabancı işini bu federasyon çıkarmadı mı? O zaman niye sormamışlar, sordularsa cevap aldılar mı, veya niye sorsunlar?"

"Siz zaten kurumsunuz, kararı siz alacaksınız. Her röportajında 'Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu yapıyorum' derseniz, futboldaki bir takım eksileri Cumhurbaşkanı'na yazarlar. 14 yabancıyı başkası getirse, Cumhurbaşkanı fikrini söyleyebilir, ama siz getirdiniz. Bir sürü gündemi var Cumhurbaşkanı'nın, bir de bununla mı uğraşacak? Sormuşlar, o da cevap vermiş"