Rıdvan Dilmen: Negredo, Lens ve Medel hayal kırıklığı

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

İlk yarı değerlendirmesi

Gençlerbirliğinin 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı yorumlayan Dilmen, "Oyunculuğumdan da bilirim. Bu Ankara'da bir garip, tutuk olursun. Gençlerbirliği maçlarına da bak bir cins gider. Ara verildiği zaman özellikle derbi olmazsa ve Anadolu takımı ile oynanınca takımın hazırlanışı farklı oluyor. Mesut Bakkal, Alanya maçından bu maça hazırlanıyor.

"Kötü günlerinden birini yaşıyoruz"

Beşiktaş ilk yarı ter attı. Kötü günlerinden birini yaşıyoruz bugün. Santrafordan biri kanat olunca da sisteme oturmuyor.

"Gençlerbirliği eğer 2'yi bulamaz ise..."

Muhtemelen Quaresma girecek. Ben olsam Babel ve Quaresma'yı oyuna alırım, Negredo ve Lens'i çıkartırım. Gençlerbirliği eğer 2'yi bulamaz ise bu skoru koruyamaz. Negredo atabilir ama kaybettiğin zaman Galatasaray kazanırsa! Üzülecek, kızacak durumu yok. Babel, Quaresma ve Cenk olmalı. Babel Milli Takım'da ne kadar oynadı? Cenk iki tane 90+ oynadı." ifadelerini kullandı.

Maç sonu değerlendirmesi

Gençlerbirliği'nin Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenmesi bir kontra atak takımı olduklarını gösteriyor. Çok yoğun bir Cuma, Pazartesi geçirdi milli takımlar. Portekiz, Türkiye Final maçları oynadı. Fiziksel düşüklükler vardı. Gençlerbirliği ise Alanya maçından sonra bu maça kitlenmiş. Hırs ve mücadele ile kontra ataklarla etkili oldular.

Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayamazsın. Quaresma biraz bir şeyler yaptı. 2. yarı hocanın yaptığı doğru değişikliğe rağmen Babel'in kırmızı kartı dengeleri bozdu. Sonrasında Quaresma ile etkili ataklar yaptılar.

Beşiktaşlı oyuncular bir sınavdan geçiyor. Negredo bu sınavdan geçmiş değil. Lens hiç geçemedi. Sınavı geçen tek oyuncu Pepe. Salı'ya kadar toparlamaları gerekiyor. Toparlayamazlar mı? Kesin toparlarlar. Beşiktaş çok iyi takım.

Beşiktaş'ta Cenk ve Pepe'nin dışında fizik olarak kuvvetli oyuncu yok. Caner ve Atiba da fizik olarak iyi değil. Lens 90 dakika oynayamaz. Negredo gidemiyor, kuvvetli değil. Caner ve Atiba da kuvvetli değil.

Lens, Negredo ve Medel gibi 3 önemli oyuncu alıyorsunuz. Ve üçü de hayal kırıklığı. Diğer oyuncuların yıpranmaması mümkün değil.

Negredo fizik olarak hiç hazır değil. Acilen uyarılması lazım. 35 gol değil 15-20 gol zaten idealdir ligimizde. Beşiktaş'ın forveti çok gol atar zaten.