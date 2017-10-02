Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk adayım önce Beşiktaş, sonra Galatasaray

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından önemli satır başları:

Ben bildiklerimi ve duyduklarımı kendilerine gösterdim. Benim Yıldırım Demirören ile ne sorunum olur. Bunu kendisine de söyledim. Ben Fenerbahçeliyim ama sağlığımdan ötürü antrenörlük veya TFF'den görev bekleyen bir insan değilim.

Federasyon yetkilileriyle gittim, her şeyi konuştum. Dün sabah itibariyle profesyonel ligde temsilci Cihan Burgan isminde temsilci bylocktan gözaltına alındı. Bu hain adamlar ülkeyi bölmek için her oyunu yaparlar.

Volkan Babacan olayını yaşadık. İki gün görüntüler gözüktü. Göksel Bey ile daha sonra konuştuk. Emre Belözoğlu'nun avukatı ile gidildi ve vurulmadı denildi. Yalçın'ın saldırısı var. Montaj yapmışlar. Yalçın'ın olayla alakası yok. Emre'ye birisi küfür ediyor. O anda Yalçın otobüsün yanında duruyor. Olay malzemecilere sıçrayınca öyle olaya dahil oluyor. Rize'de yaşanan olay görüntüler ve raporlardan değiştirilmiştir.

Muhittin Boşat uzun süredir federasyonu yerden yere vuruyordu. Neler neler yazdı. Bugün itibariyle federasyonda işe başladı. Muhittin Boşat hakemleri izleyecek. İki üç kez Yıldırım Bey ile oturduk, konuştuk. Bana düşüncelerimi sordular. Ben diyorum, 'Arkadaşlar yapmayın' Göksel Bey bizim arkadaşımız, Göksel Beyin cümlesi Cumhurbaşkanımızın sözleri gibi anlaşılıyor.

beINSPORTS'a dedim. Şenol Güneş'in küfür pozisyonunu kesmişler. Seyirciler izlesinler o pozisyon yok. Şenol Hocayı çok severim. Melih Şendil mesaj attı: 'Yanlış anladım' dedi. 'Montajcı yanlış anlamış, biz prensip olarak karar aldık, küfür yayınlamıyoruz' dedi. Ben de 'Yapma Melih' dedim.

Bunun sebebi neydi? Raporda, 'Allah belanı versin. Allah cezanı versin' yazılmış. Bu ceza almaz. Görüntülerle açık vermeyelim dediler. Persie'ye nasıl ceza verdiniz. Aziz Bey, Cüneyt Çakır'a bağırmış. Temsilci ben duymadım diyor.

Benim şampiyonluk adayım önce Beşiktaş, sonra Galatasaray, en son Fenerbahçe dedim. Benim görüşüm bugün de böyle.

Ben tarafım ama objektifim. Telefonum açık, arayın beni konuşalım. Benim ne menfaatim var. Başkan beş kez teklif yaptı, Allah razı olsun. TFF Başkanı adaylığım yok! FETÖ meselesi hepimizin meselesi.

Ajansspor