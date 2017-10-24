Rıdvan Dilmen: Senin ne işin var hâlâ federasyonda

''BEŞİKTAŞ ÇOK ZOR BİR YIL GEÇİRİYOR''

Beşiktaş, çok zor bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi ve ligi aynı anda idare etmek çok zordur. Ve sakatlıklar canını yakıyor.

''EN ÇOK GÜNEŞ VE AVCI ÜZÜLMÜŞTÜR''

Şampiyonluk yarışı için kapışacak 4 takım Pazar, Pazartesi oynadı. Bu 4 takımın teknik direktörlerinden en üzgün olanı Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'dır. Bu maçın sonucu, Igor Tudor ve Aykut Kocaman'ı çok mutlu etmiştir.