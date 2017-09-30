Rıdvan Dilmen TFF'yi yerden yere vurdu: Türk futbolundaki adaletsizliğin tüm sorumlusu TFF

Süper Lig'in 7. haftasında Akhisar Belediyespor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin değerlendirmesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında yaptı.

İşte Dilmen'in kritik yorumları:

"Bir hazırlık maçı gibi değildi. İki takım da kalecileri zorlayan bir porizyon üretemedi. Fenerbahçe tek kanattan Valbuena'nın kanadından gitmeye çalışıyor. Fenerbahçe kaleden çok uzakta. Mücadele 60-70 metrede oynanıyor. Zemin de kötü."

"Fenerbahçe ilk 25 dakikada oyuna hakim oldu ancak o dakikadan sonra düşüş başladı. Aykut Kocaman'ın yapması gereken, Mehmet Ekici'yi o kanatta aralara sokmak olmalı. Isla kendi başına gitmeye çalışıyor.Mehmet Ekici'nin pozisyonu penaltı değil. Valbuena topla buluşması gereken yerde topla buluşmuyor. Fenerbahçe'nin kenarda çok oyuncusu da yok oyunu değiştirebilecek. İki takım da sol kanattan geliyor."

"Futbolda böyle sonuçlar var. Aykut Kocaman'ın değişiklikleri hatalı. Akhisar genelde burada Fenerbahçe'yi yeniyor. Yine yendi. Fenerbahçe pozisyona dahi giremedi. Aykut Kocaman, 'Bizi Beşiktaş maçını kazandığımıza pişman ettiler' demişti. MHK de ne yaptı? Öyle bir hakem atayım ki dedi..."

'Fenerbahçe lehine faul olması lazım'

"Öyle bir psikolojik baskı oluşturuldu ki, hakem Fenerbahçe lehine hata yaparsa eyvah yandım dedi. Ozan'a yapılan pozisyon faul, gol oldu. Skrtel'in eline müdahale etmedi. Alper'in pozisyonunda sırf Akhisarlı oyuncu bağırdığı için, kırmızı kart verdi. Alper'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunda Fenerbahçe lehine faul olması lazım. Herkes bir rahatladı şimdi Fenerbahçe kaybedince, "Oohhhh" dedi. Şimdi komplo teorileri başlasın bakalım."

"Burada Fenerbahçe'nin değil, sporun avukatlığını yaptığımın altını çiziyorum. Hakem diyor ki, Ali Palabıyık, 'Lan bize küfür etti, gitti adam' diyor. Bana küfür ediyor, 1 maç ceza. Anama da küfür etse, bir şey olmuyor, bari atmayayım der."

"Fenerbahçe kazandığı zaman lige dahil edilen takım, kaybettiğinde de kötü oynayan takım olur."

'Ne oldu proje!'

"Kurallara uyacaksın. Uymazsan, böyle bir hakem gelir, hiç alakası yokken bir gol yaratır, Ozan'a faul yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes, 'Aykut Kocaman kötüydü, Ozan kötüydü, Valbuena herkese çalım atmaya çalışıyor' yazacak. Hani beIN Sports'un projesi ne oldu?"

'Ne biçim memleket kardeşim burası'

"O kadar zıvanadan çıktılar ki... Seviyorum çocuğu ama Volkan Babacan için görüntüde var, vurmadı dediniz ya... Ne biçim memleket burası kardeşim. Türk futbolunda adalet yok, şeffaflık yok, raporlar değişir. Tüm sorumlusu TFF. İftira atıyorsam şikayet etsinler!"