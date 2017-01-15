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Rıdvan Dilmen yeni transferi açıkladı!

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladığı %100 Futbol programında Başakşehir'in yeni transferini açıkladı.

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Rıdvan Dilmen'den Başakşehir transfer iddiası... NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumlarken, Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir'in yeni transferinin ismini verdi. Ünlü yorumcu, Başakşehir'in Schalke 04'te oynayan Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara'yı transfer ettiğini belirtti.

Dilmen, Caiçara'nın Başakşehir'e 3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı. Caiçara ile bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'da ilgileniyordu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen, 27 yaşındaki Caiçara, bu sezon Schalke 04 formasıyla toplam 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Caiçara, takımda bulunan diğer sağ bekler Coke ve Uchida'nın arkasında kaldığı için bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı sağ bek, Schalke 04 dışında Portekiz'in Gil Vicente ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımlarında forma giymişti.

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