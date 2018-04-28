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Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi değerlendiren Rıdvan Dilmen canlı yayında Aykut Kocaman'ın sezon sonunda istifasını sunacağını iddia etti.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Dilmen, Feberbahçe teknik direktörü Kocaman'ın sezon sonunda istifasını sunacağını iddia etti.

Dilmen: "Aykut Kocaman, şampiyon olsa da olmasa da sezon sonunda istifasını sunacak. Çalışmak istemediği için değil, kongreye yardımcı olmak için." ifadelerini kullandı.

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