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Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman iddiası: Belki de görevini bırakacak

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı NTV Spor canlı yayında değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı NTV Spor canlı yayında değerlendirdi.

İşte satır başları;

"Başkan, yönetim, Aykut Kocaman sınıfta kalmıştır. Sapkalarını önüne koyacaklar bu işi bitirecekler. Ne karar verirler bilmem ama yolun sonu. Belki de Aykut Hoca evine gidecek, yutkunacak, başkanla görüşecek ve görevini bırakacak"

"Fenerbahçe şöyle bir açıklama yapmaz, ne o cehenmen donana kadar falan. Fenerbahçe bunlarla uğraşır mı?. Diyelim ki Aykut Kocaman yarın öbür gün istifa etti, yönetim de kabul etti. Ee ne olacak cehennem, mehennem?"

"Bu takıma seyirci falan gitmez"

"Neto, Dirar, Neustadter yedek olur bu takımda. Şu takımın ilk 11'inden bir kişi Beşiktaş'ta oynayamaz. Bu formaya ''Git sen, oynama'' de, yine bu kadar puan alırdı. Liderin 9 puan gerisindesin, daha Beşiktaş ve Başakşehir oynamamış. Nasıl gidecek seyirci Sivas maçına? Bu takıma seyirci falan gitmez"

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