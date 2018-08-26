Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya ağır eleştiri! 'Cocu hiçbir şey bilmiyor'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

"Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi"

"Geçen hafta Galatasaray'ın karşısındaki Göztepe'den eser yoktu. Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi."

"Comolli yüzlerce oyuncuyu nerede izlemiş?

''Fenerbahçe'nin duran toplarını soldan Alper, sağdan Hasan Ali kullanıyor...Benden bir öneri. İki tane ''Aaaaa'' diyeceğiniz oyuncu alacaksınız. Fabian, Mabian 'Aaa' falan demez. Fabian diye bir oyuncu alıyorsun. Peki Comolli yüzlerce oyuncuyu nerede izlemiş, nerede görmüş?"

"Hiçbir şey bilmiyor Cocu"

"Valbuena kolay bir oyuncu değil. Kaybedersen hiç olmazsa Valbuena ile kaybet. Soldado maçı seyrediyor, 'Bir tane santrafor aldılar. Ben de paramı alırım' diyor. Valbueana'ya karşı Aykut Hoca'yı korurken, şimdi dağınık bir durum var.

"Bu sezonun kaybedilmesi Ali Koç'a yazılamaz"

Fenerbahçe'de yeni bir dönem başladı. Ali Koç, başkan olarak gelmiştir. Çok büyük bir kredi ile gelmiştir. Şampiyon olamasın Fenerbahçe, Ali Koç'a yazmaz. Teknik direktöre gelecek olursak, yutkunurum. Türkiye'nin şartları çok farklı. Hollanda gibi bir kültürden gelen insan, bu şartları bilmez. Yedek kulübesine bakıyorum 5 tane yabancı... Başımızın üstünde yerleri var, ama Halil'in nasıl kontra atak yapacağını nereden bilecekler...