Rıdvan Dilmen'den flaş Eto'o yorumu

TRT Spor'a konuk olan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, transfer dönemini ve kulüplerin son durumlarını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk şansını %15 daha arttırır. Takımlar oyuncu almak için oyuncu göndermek zorunda UEFA nedeniyle."

"Çilekler, böcekler, şunlar bunlar kalmadı artık. Galatasaray'ın Ahmet Çalık için 4 milyon euro falan verebileceğine inanmıyorum. Hop diyecek UEFA. Bruma'nın bir piyasası var ama, 3 büyüklerde kime 10 kağıt versen, hemen verirler. Bruma da dahil buna."

"Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır, takımın en çok gol atan oyuncusudur. Ben burada tuhaflığı kulüpte ararım. Podolski'ye 10 milyon euro verseler eyvallah der Galatasaray. Podolski oynamıyor, kadroda yok zaten."

"Galatasaray'ın Garry Rodrigues ihtiyacı var ama Galatasaray'ın yerinde olsam santrafor alırım. Leblebi gibi gol atacak, hareketli bir santrafor alırım. "