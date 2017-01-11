Rıdvan Dilmen: Tek çare Recep Tayyip Erdoğan

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TRT'de Erdoğan Arıkan'la Süper ligdeki ilk yarıyı değerlendirdi. Dilmen transfer haberlerinden sonra konuyu kulüplerin mali yapısına getirirken borçlanmayla ilgili sıkıntıları anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GİDİN

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kulüplerin borçlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidilmesini ve yasa çıkartılmasını tavsiye etti. Dilmen, Tayyip Bey'i çok severim. Türk futbolu ve Türkiye için büyük şans. Adres Erdoğan' dedi...