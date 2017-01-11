Rıdvan Dilmen: Tek çare Recep Tayyip Erdoğan
Yorumcu Rıdvan Dilmen, futbol kulüplerinin borçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, 'Tek çare Recep Tayyip Erdoğan' dedi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TRT'de Erdoğan Arıkan'la Süper ligdeki ilk yarıyı değerlendirdi. Dilmen transfer haberlerinden sonra konuyu kulüplerin mali yapısına getirirken borçlanmayla ilgili sıkıntıları anlattı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GİDİN
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kulüplerin borçlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidilmesini ve yasa çıkartılmasını tavsiye etti. Dilmen, Tayyip Bey'i çok severim. Türk futbolu ve Türkiye için büyük şans. Adres Erdoğan' dedi...
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