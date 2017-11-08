Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın hamlesine flaş gönderme

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Aykut Kocaman değerlendirmesi

"Ben bildiklerimi anlatayım da... Dün Aziz Bey ile seyahate çıktım. 'Ne oldu dedim?' o da, 'Ben de senin gibi biliyorum.' dedi. 'Pazartesi akşamı Ali Yıldırım ile telefondan konuşuyordu ben aldım, canını sıkma dedim.' dedi.

10 saniye konuşmuş. Benim algıladığım istifa etmeye karar verdiği yönündeydi. Ben de programımda birilerinin karar vermesi gerektiğini söyledim. Aziz Yıldırım, 'Problemimiz yok.' diyor. Benim fikrim 6 haftalık sürece göre karar verileceğini düşünüyorum."

"Aziz Yıldırım da şaşırdı"

"Şu anda hiçbir şey olmamış gibi. Medyadaki insanlar ve taraftarlar da, 'Allah, Allah ne oluyor?' dediler. Aziz Bey de, 'Kadro dışı falan yok.' dedi

Dönüş uçağına bindiğimizde, kadro dışı haberini gördüm ama açamadım. Hostesten rica ettim. O sırada da Aziz Bey, 'Kadro dışı kimmiş?' dedi. O da şaşırdı. Aynen böyle yaşadım."

Takımda bu sezonu gözden çıkarmış havası var mı?

"Kesinlikle yok. Böyle olması da mümkün değil. Bu 6 haftanın çok önemli olduğunu, farkın da 3-4 puana düşerse; 3-4 oyuncuyla şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyor."

"İlk puan kaybında sıkıntı olur"

"Geçen maç sonunda, 'Gitsin.' demiştim ama olgun ve profesyonel baktığında, 'İstifa etmemeliydi.' dedim. En büyük riski kendi aldı. Sivas maçı önemli. 6 maçta 15-16 puan alırsa, almazsa da ilk puan kaybında sıkıntı olur."

"Sağlıklı bir spora gelmiş gibi"

"Van persie kendini takıma ait hissetmiyor. Sağlıklı bir spora gelmiş gibi. (Aziz Yıldırım) Mehmet Topal ile ilgili de kadro dışı ile ilgili bir şey demedi. Tüm oyuncuların alınacaklarının ödendiğini söyledi."

"Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında..."

"Galatasaray, kazanması gereken her maçı kazandı. Fenerbahçe'nin bu işin için olması için 6 maçta 14 puan alması lazım minimum. Galatasaray da iyi top oynayarak istediği oyunu aldı. Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında beraberlik kötü değildir. Tudor bence fazlasıyla kredi sahibi olmuştur."

"Ben geçen sene Tudor'u yedim ama..."

"Başakşehir çok iyi bir takım. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçları zor olacaktır. Kazanırsa da, 'Nasıl kazandı?' diyemeyiz. Ben geçen sene Tudor'u Futbol Zirvesi'nde yedim ama başaramadım. Sezonu sonu Tudor ile yollar ayrılabilirdi ama yönetim arkasında kaldı ve başarı da geldi. İyi tranferler de yapıldı. İyi teknik direktör ya da kötü teknik direktör ayrımı da yönetime bağlı."

Sneijder-Belhada kıyaslaması

"Sneijder mi, Belhanda mı? Sneijder daha iyi futbolcu. Performansına bakacağız tabii."

Galatasaray'ın Dilmen için hukuk işlemi başlatması

"Ben edepsiz adam mıyım? 'Ben kanunsuz bir iş var.' diye bir şey mi dedim? Ben, Fenerbahçe'de Ertuğrul ile ilgili de genel konuştum. Benim Galatasaray ve Fenerbahçe ile ne derdim olur? Mahkemeye verilecek bir durum yok ama verirlerse de ifadeyi veririz. Millet belden aşağı hep gidiyor. Ben iki hafta önce Dursun Bey'i aradım. Açmadı ve sonra mesaja attım, geri döndü. Kendi internet sitelerinde terör örgütünü andıran bir logo vardı. Ben de aradım. 'Kaldırın yanlış anlaşılır.' dedim. O da teşekkür etti. Ben bu saygızılığı yapacak bir adam mıyım? Gönlüm rahat."

(Ajansspor9