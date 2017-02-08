Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar!

TRT Spor'da gündemi yorumlayan Rıdvan Dilmen, olaylı derbi sonrası Şenol Güneş'in kendisi hakkında, "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." yaptığı yoruma cevap verdi.

Dilmen, ayrıca kendisi hakkında eleştirilerde bulunanlara da sert cevaplar verirken Fenerbahçe taraftarlarından gelen tepkilere de açıklık getirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları;

"Şenol hoca'ya mesaj attım. 'Sizinle 36 yıldır tanışıyoruz, ne sizin bana ne de benim size sayıgısızlığım olmadı' dedim. Biraz abartmış olabilirim ama hocam lütfen bana şeytan demeyin. Referandum'daki şeyden sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı."

"Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim. 55 yaşındaki adama şeytan denmez. Öğrenmenin yaşı yok Şenol Hocam. Evet, büyütmüş olabilirim, özür dilerim. Ama bir dileğim olacak, lütfen bana şeytan demeyin" yazdım..."

'Aziz Yıldırım sahip çıktı'

"1962 ve 2017 Anıyoruz yazmışlar... Fenerbahçe salonunda bana bu yapılıyorsa, bunun Fenerbahçe'yle alakası yoktur.Son divan kurulunda "Atın Rıdvan'ı" diye baskı yaptılar. İnadına Fenerbahçe'ye üye oluyorum. Hadi gidin engelleyin. Aziz Bey bu konuda öyle bir baskı altında ki.. "Rıdvan üyemiz değil ama üye dahi olsa göndermem. Aziz Yıldırım sağolsun sahip çıkmıştır eski futbolcusuna." dedi."

'Belgeleriyle kanıtlayın'

"Aziz Yıldırım kaç kez Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 'Yanınızdayım' dedi. Bunları Fenerbahçe Başkanı olarak söyledi. Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın."

"Ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biriydim. Türkiye'nin en iyi yorumcusuyum da, mütevazilik yapayım. Maaşımı dolarla alıyorum, ama kur 2.5 TL'de sabitlendi. Hiç de itiraz etmedim. Bunu da söyleyeyim."

'Kimseyi zorla kampanyaya sokmam'

"Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradı. 4'ü kabul etti. 1 arkadaşım ben katılmayayım dedi. Saygı duydum. Ben kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam. Önceden arayıp sordum. Bir arkadaşım katılmak istemedi diyorum."

'Yayın ihalesinde bu kadar rakam çıkmazdı'

"Cumhurbaşkanımız olmasa, yayın ihalesinde bu rakam asla çıkmazdı. Sıfır ihtimal.Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanımızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim?"

"Ben Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Bütün şiirlerini seviyorum. Sevemez miyim? Aykut Kocaman "Rıdvan'a kapak yaptı", "Kocaman kapak" gibi haberler çıktı. Ben kırıldım ha. Aykut Hoca iyi adamdır ben de öyleyim. Aykut Hocayla daha sonra konuştuk. Senle hiç alakası yok benim açıklamalarımın dedi. Daha önce konuştuğum bir şeydi dedi."

'Şimdi üye olacağım'

"Keşke siz de benim kadar Atatürk'ü sevseniz. Fenerbahçe Kulübü başkanı olsaydım, bu konuşmayı Fenerbahçe adına yapmazdım. Kendi adıma konuşurdum. Beni protesto eden Fenerbahçelilerin dertleri ben değilim ha.. Diyorum işte üye değildim, şimdi üye olacağım! Ben kimsenin adamı olmadım. Allah'tan başka da kimseye hesap vermem."

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