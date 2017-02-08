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Rıdvan Dilmen'den referandum cevabı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, referandum eleştirilerine cevap verdi.

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Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dilmen, referandum eleştirilerine de cevap verdi.

DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti. 1 arkadaşım ben katılmayayım dedi. Saygı duydum. Ben kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam. Önceden arayıp sordum. Bir arkadaşım katılmak istemedi diyorum.

'HEM ATATÜRK'Ü, HEM CUMHURBAŞKANIMIZI SEVEMEZ MİYİM'

Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanımızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim? Ben Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Bütün şiirlerini seviyorum. Sevemez miyim?

'HADİ KANITLAYIN'

Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın. Referandum konusundan sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı.

'ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEYE HESAP VERMEM'

Ben kimsenin adamı olmadım. Allah'tan başka da kimseye hesap vermem.

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