Rıdvan Dilmen'den TFF başkanlığına yeşil ışık
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da .yayınlanan Futbol Zirvesi programında TFF'nin misyonunu tamamladığını söyledi.
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Dilmen, “Prim konusunda standart neyse Ampute Milli Takımı’na da o uygulanmalı.” dedi.
Federasyon ile ilgili düşüncelerini dile getiren Dilmen, “Bu Federasyon’a yorgun demeyeceğim kötü… Benim Demirören ve ekibiyle ne sorunum olabilir. Riva’yı Federasyon yapmadı devlet yaptı. Hala sizin liginiz Spor Toto’nun yani devletin elinde… Naklen yayın geliri Federasyon'un başarısı değildir. Daha kimle devam edecekleri belli değil. Lucescu gidecek mi kalacak mı belli değil. Türkiye’de Futbol Federasyonu misyonunu tamamlamıştır. Futbol Federasyonu’nda başarısızlık, güvensizlik ve adaletsizlik var.” İfadelerini kullandı.
Dilmen, Arda ile ilgili çıkan tartışmaya da değindi
“Arda, 100 defa milli olmuş. Yüzde 65-70’inde mağlubiyet görmemiş. O gülme ağlamasıdır. Devamındaki görüntüyü kimse vermedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numaralı adamıdır tanıtım açısından… Gitmeliydi Barcelona’dan ben gitmesini isterdim. Oynamıyorsa takımında alma Milli Takım’a. Gelmiyorum deseydi o zaman vatan haini diyecektik. Bilal abiye vurması hakaret etmesi doğru değil. Ama Arda’ya karşı haksız haberler yapılıyor. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra 5 futbolcuyu milli takıma aldırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Arda şu anki formuyla oynamamalı o ayrı bir şey… Burak yılmaz kafa topuna çıkıyor küfürler yağıyor. Bunlar doğru değil.”
Dilmen'den başkanlık açıklaması
Federasyon başkanlığına 'aday ol' denirse olacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, ''Futbolu dizayn etmek için al anahtarı derlerse, alırım. Federasyon başkanlığında falan gözüm yok. Ama federasyon başkanı bana hesap falan sormayacak, 4-5 yıl sonra Türkiye'ye veririm hesabı...'' değerlendirmesinde bulundu.''
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