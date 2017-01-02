Riekerink Eduardo Vargas'ı veto etti
Galatasaray yönetimi, her konuda anlaşmaya vardığı Hoffenheim'ın Şilili golcüsü Eduardo Vargas'tan, Riekerink'in vetosu üzerine vazgeçti.
- Vatan
Menajerler devre arasında çok sayıda oyuncuyu G.Saray’a önerirken en çok öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Vargas oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun hem kanatlarda ve forvet arkasında hem de forvette oynayabilmesi sebebiyle yönetim ilk etapta onay verirken Şilili yıldız da menajeri aracılığı ile gelmek istediğini yineledi.
VARGAS’IN kulübü Hoffenheim ile de yapılan temaslarda kiralama teklifine sıcak bakılması sonrasında girişimler başlarken oyuncu da 6 aylık kiralık anlaşmaya ikna oldu. Yönetim ayrıca satın alma opsiyonu konusunda da Hoffenheim ile görüştü.
FAKAT yönetim, bu transferde geldiği aşamayı önce Jan Olde Riekerink ile ardından da kendi arasında masaya yatırmasının ardından Vargas veto yedi. Scout ekibinden de oyuncunun bu sezonki performansı ile ilgili bilgileri alan yöneticiler sadece 5 maçta forma giyen ve tam olarak hazır olmayan Şilili oyuncunun takıma direkt katkı veremeyeceğine karar verdi.
AYRICA yönetim, oyuncunun saha içindeki tavırları ve takıma hemen uyum sağlayamayacağı düşüncesi de Eduardo Vargas’ın G.Saray’a gelmesine mani oldu.
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