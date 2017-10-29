Riekerink kendisine CV hazırlayacak birini arıyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra iş bulamayan Jan Olde Riekerink, internet üzerinden verdiği ilanla kendine güzel CV yapacak birini arıyor. İlanda, "Riekerink için photoshop bilgisi yüksek olan, verdiğim bilgileri resme dökerek güzel bir dizayn yapacak, ileri seviyede bir CV yapacak birine ihtiyacımız" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, Riekerink'in iş bulmakta zorlandığının göstergesi oldu.

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