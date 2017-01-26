Galatasaray'ýn yeni teknik direktörü Igor Tudor olacak!

Galatasaray’ýn yönetim kurulu toplantýsýnda Igor Tudor sürprizi çýktý. Oynattýðý futbol ve taktikleriyle eleþtiri oklarýnýn hedefinde olan Jan Olde Riekerink'in yeni sezonda takýmýn baþýnda yer almayacaðýna kesin gözle bakýlýyor.

Ligde olasý puan kayýplarýnda Hollandalý hocanýn bileti sezon sonu beklenmeden kesilecek. Mayýsa kadar yerli bir teknik adamla devam edilecek.

Karabük maçý sonrasý sarý kýrmýzýlý idarecilerle görüþen Hýrvat hoca Igor Tudor, “Galatasaray gibi büyük bir camiada çalýþmaktan onur duyarým” cevabýný verdi.

Karabük'te oynattýðý futbolla beðeni toplayan 38 yaþýndaki teknik adam ile gelecek sezon için el sýkýþýldý. Tudor ismini Baþkan Dursun Özbek'in gündeme getirdiði ve yönetimin de onayladýðý öðrenildi. Açýk Mert Korkusuz