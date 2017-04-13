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Riekerink: "Bir daha takımda olmayacak" denilen iki oyuncu geri döndü

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sarı kırmızılı kulüpte yaşadığı olumsuz tablo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Riekerink, Fox Sports'ta "Kees'in Masası" isimli programa konuk oldu. Jan Olde Riekerink, canlı yayında Galatasaray'dan ayrılma süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Adeta yönetimi bombaladı.

İşte Riekerink'in sözleri...

TV'lerdeki yorumcuları izleyip, "Şöyle oynayalım, böyle oynayalım" diyorlardı. Bir gün sportif direktör bana, "3'lü oynamakta yarar var" diye bir öneride bulundu. "Beni kovdurmak istiyorsun sanırım " dedim. Eldeki kadronun 3'lü oynayabileceğini düşünmek çılgınlıktı..."

"Adını bile ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Rodrigues) transfer edildi. Hem de FFP varken çok büyük bir rakama.."

Sonra "Bir daha takımda olmayacak" denilen iki oyuncu da geri döndü! Hollanda'dan beraber çalışabileceğim bir yardımcı istedim. Hep 'tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile... Bana "FFP kurallarından sıkıntı yaşıyoruz" dediler. Ben de mümkünse "İki oyuncunun alınmasını istiyorum" dedim. Soran olmadı."

Jan Olde Riekerink, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir başka takımla anlaşmadı. Hollandalı teknik adam bir süredir çalışmıyor.

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