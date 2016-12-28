Riekerink'ten çok sert açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Tuzlaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jan Olde Riekerink, alınan sonuçtan utanç duyduğunu söylerken, görülen kırmızı kartlarda da oyuncularını eleştirdi.

İşte Jan Olde Riekerink'in maç sonunda yaptığı çarpıcı açıklamalar...

''Gerçekten aldığımız sonuçtan ve oyuncularımızın gösterdiği tavırdan utanç duyuyorum. Çok üzüldüm. Burada odaklandığım nokta gördüğümüz iki kırmızı kart. Bunlar içindi. Devre arasında bunların uyarısını yaptık. Yasin ile bu tip konuşmaları yaptık. Orada kendini kontrol edemedi ve hakemin de kararı doğruydu.''

''MUTLAKA BAZI CEZALAR OLACAK''

''Mutlaka bazı cezalar olacak ama bunu önce oyuncularımla paylaşacağım. Bazı cezalar olacak.''

''Genel bir değerlendirme yaparsak, sezona iyi başlayan bir Galatasaray vardı. Sonra bir düşüş dönemi geçirdik. Sonra toparlandık ama ne olursa olsun yılın son maçı bu şekilde olmamalıydı.''

''Sahada kalan 9 arkadaşımız beraberlik için elinden geleni gösterdi ama bu iki kırmızı kart kabul edilemez.''