Riekerink'ten Podolski açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında konuk ettiği Erzincanspor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Riekerink'in açıklamaları:

"Bugünkü maç bizim için önemliydi. Beraberlik yetiyordu belki ama hiç beraberliği düşünmedik. Takımın oynadığı oyundan memnunum. Büyük takımlara karşı kolay motive olursunuz ama böyle maçlarda motive olmak zordur ama bugün böyle bir sıkıntı yaşamadık." şeklinde konuştu.

"PODOLSKİ GİDERSE B PLANIMIZ VAR"

Son günlerde takımdan ayrılacağı iddia edilen Lukas Podolski hakkında da konuşan Riekerink, "Lukas ilk günden beri inandığım ve güvendiğim bir oyuncu. Umarım kalır, transferi biraz da kendisine bağlı ama giderse bir B planımız var." dedi.

"SOL KANATTA KİMİN OYNAYACAĞI PERFORMANSA BAĞLI"

Sol kanatta kimin oynayacağı sorulan Hollandalı hoca, "Sol kanatta oynayan 3 oyuncu var. Yasin, Bruma ve Gerry kimin oynayacağı performansa bağlı. Yasin sağ kanatta da oynuyor. Bunu geçen maçta gösterdi. Elimdeki oyuncuların sağ kanatta oynayabilecek kaliteleri var" ifadelerini kullandı.