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Riekerink'ten transfer açýklamasý

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Tuzlaspor maçý sonrasý transfer konusunda konuþtu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Tuzlaspor maçý sonrasý kýsa bir açýklama yaptý.

Jan Olde Riekerink maç sonunda takýmýn performansýndan memnun olmadýðýný söylerken, transfer konusunda da kýsa bir açýklama yaptý.

Ýþte Jan Olde Riekerink'in maç sonu açýklamalarý...

''Bugün kötü bir performans sergiledik. Kötü oynadýk. Bireysel performans adýna Semih için bu iyi bir þey. Biz Galatasaray'ýz ve eksikleri giderecek oyuncularýmýz da var. Ama bugün böyle bir performans görmedik.''

''Devre arasý geliyor. Düþünecek olursak son iç saha maçýmýzda iyi bir performan göstermiþtik. Bu iç saha maçýmýzda da iyi bir performans gösterip, arada daha iyi olmak için çalýþacaðýz.''

''Herkes fit olduktan sonra orta sahada kaliteli oyuncularýmýz oluyor. (Transfer için) Orta sahadan daha öncelikli pozisyonlarýmýz var.''

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