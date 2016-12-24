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Rigobert Song: Çok uzaklardan geri geldim

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, beyin anevrizmasý geçirdikten sonra tedavi sürecini ilk kez anlattý.

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Süper Lig'de uzun yýllar top koþturan Rigobert Song, ekim ayýnda beyin anevrizmasý sebebiyle geçirdiði beyin kanamasýnýn ardýndan komaya girmiþ ve uzun süre yaþam mücadelesi vermiþti.
 
Paris'te gördüðü tedavinin ardýndan hayati tehlikeyi atlatan ve rehabilitasyon sürecine devam eden Kamerun Milli Takýmý'nýn eski kaptaný, Fransa'nýn L'Equipe gazetesine konuþtu.
 
"Gerçekten çok uzaklardan geri geldim"
 
Tedavi sürecini, "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çýktýðýmda 60 kiloydum! Benim gibi fizik gücüne sahip olan bir insan nasýl bu hâle gelebilir?" sözleriyle özetleyen Song,
 
"Rehabilitasyon için hastaneye geldiðimde oradakilere yardým ediyorum. Çünkü onlarýn neler hissettiðini çok iyi biliyorum. Tekerlekli sandalyedeki insanlara sürekli cesaret vermeye çalýþýyorum." diyerek bu konudaki hassasiyetinin geçirdiði hastalýk sürecinden sonra deðiþtiðini ifade etti.

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