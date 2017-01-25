Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı 10 numara Coutinho ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Liverpool, Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho ile olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
Liverpool, Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho ile olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
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