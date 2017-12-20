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Rivaldo: Messi ile oynamak isterdim

Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo, 'Messi ile oynamak isterdim.' dedi.

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Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Messi dünyanın en iyisi ama Ronaldo "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü haketti." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Messi'nin fark oluşturan biri olduğunu aktaran Rivaldo, " Messi ile oynamak isterdim. Bu harika olurdu." şeklinde görüş belirtti.

Bugün oynasa bir Ballon d'Or daha kazanacağını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Benim dönemimde Figo, Totti, Del Piero gibi çok fazla büyük oyuncu vardı. Şimdi ise Messi ve Ronaldo diğer futbolculardan farklı konumda bulunuyor. Şu an oynasaydım bu iki isimle yarışırdım. Çünkü bizim dönemimizde futbol daha zordu." değerlendirmesini yaptı.

1999'da Ballon d'Or'un sahibi olan Rivaldo, 1997-2002 yıllarında Barcelona forması giydi. Öte yandan Rivaldo, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın şampiyonluğunda katkı sağlamıştı.

AA

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