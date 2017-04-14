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Rivaldo'nun oğlu Trabzonspor'a geliyor

Brezilya'nın efsane futbolcularından biri olan Rivaldo'nun oğlu Rivaldinho'nun Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.

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Trabzonspor gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bordo-mavili kulübün teknik patronu Ersun Yanal ise fırsat buldukça Avrupa'da futbolcu izlemeye gidiyor.

Deneyimli teknik adamın geçtiğimiz gün Romanya Ligi'nde oynanan Astra-Dinamo Bükreş maçını izlediği ortaya çıktı. Yanal'ın Dinamo Bükreş forması giyen 21 yaşındaki Rivaldinho'yu çok beğendiği öğrenildi.

Dinamo Bükreş'in 2-1 kazandığı maçta 1 de gol atan Rivaldinho'nun transfer edilmesini isteyen Yanal'ın yönetime rapor sunduğu bildirildi

BONSERVİSİ ÇOK UYGUN

Brezilya dışına ilk kez bu sene çıkan Rivaldinho, Barcelona'nın efsanelerinden Rivaldo'nun oğlu. Genç yaşta olmasına rağmen olgun futboluyla dikkat çeken Sambacı bu sezon Romanya Ligi'nde 5 maçta 2 gol attı.

Rivaldinho kariyeri boyunca ise 72 maçta 17 gol kaydetti. 1.86 mt. boyuyla hava toplarında da etkili olan Brezilyalı genç yıldızın 2020'ye kadar kulubüyle sözleşmesi bulunuyor. Bonservisi ise 500 bin Euro.

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