River Plate, adı Galatasaray'la anılan Gonzalo Martinez'in serbest kalma maddesini 22 milyon dolara çıkaracak

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen River Plate'in genç futbolcusu Gonzalo Martinez ile ilgili Arjantin basını flaş bir iddia ortaya attı.

Sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kaptırmak istemeyen River Plate kulübünün Sarı Kırmızılılar'ın ilgisi üzerine harekete geçtiği öne sürüldü.

Direct TV'de yer alan habere göre Arjantin devi, Martinez'in olası bir transferini önlemek için futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 22 milyon dolara çıkaracak.

Martinez, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve sağ kanat pozisyonunda da görev yapabiliyor.

(Fanatik)