Riyad Mahrez, Manchester City'ye transfer oldu

Premier League şampiyonu Manchester City, uzun süredir peşinde olduğu transferi sonlandırmayı başardı. Manchester City, Leicester City'den yıldız oyuncu Riyad Mahrez'in transfer edildiğini açıkladı.

Manchester City, Mahrez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun City'de 26 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Resmi olarak bonservis bedeli açıklanmasa da Manchester City'nin Leicester'a yaklaşık 70 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Mahrez sözleşmenin ardından kısa bir açıklama yaparken, ''Manchester City'e transfer olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda burada çok başarılı olmayı hedefliyorum'' ifadelerini kullandı.

(AA)