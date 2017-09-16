Rıza Çalımbay: Bu tempoyla kimseyi yenemeyiz biz

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor karşısında iyi oynayarak 2-0 kazandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'un yıldızlardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Dünyanın her tarafında aynıdır. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Karşınızda yıldızlardan kurulu takım olsa da grup olarak dik durduğunuz zaman, iyi çalıştığınızda, galibiyet kendiliğinden geliyor." diye konuştu.

Olumsuz sonuçlarda her zaman sorumlunun kendisi olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Gerçekten bugün nasıl durulacağını sahada gösterdik. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik bir hafta boyunca. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gerçekten beni üzmediler. Galibiyet, futbolcular ve taraftarlarımızın. İnanıyorum ki Türkiye’de biraz daha kalmayı hak ettim. Sumudica'nın ismini biraz daha duyacaksınız."

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Bir takımın başına gelebilecek talihsizliklerin hepsini bu maçta yaşadıklarını dile getiren Çalımbay, "Maçın 1. dakikasında ilk atağın gol olması karşı takıma güven verdi. Bu bizim takımda da bir telaşa neden oldu. 1. dakikada golü yedik, bunu telafi edecek çok uzun bir süre vardı ama telafi edemedik." diye konuştu.

İkinci yarıda taktik ve oyuncu değişikliğiyle istediklerini yapmaya başladıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Zaten Kayserispor kendi sahasına çekildi ve istediğimiz pozisyonları bulduk. Kazandığımız penaltıyı gol yapabilseydik oyunun şekli kesinlikle değişecekti. Sonrasında kalecimizin yapmaması gereken bir hatadan ikinci golü yedik. Şansızlığımız ayrı, ama biz bu tempoyla kimseyi yenemeyiz. Bir kere bizim çok çabuk oynamamız gerekiyor. Geçen seneki tempoyu yakalamamız gerekiyor, arkadaşlarımızın biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. O zaman biz eski halimize geliriz. Sakatlıklardan dolayı ideal kadromuzla maçlara çıkamıyoruz ve böyle umulmadık mağlubiyetler alıyoruz. Bundan sonrası için toparlanmamız gerekiyor."

"Bazı arkadaşlarımızla ilgili radikal kararlar almamız gerekiyor"

Antalyaspor'un geçen sezonki temposundan çok uzak olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Sezonun başındayız ama görülen bir şey var ki tempoyu üst seviyelere çekmemiz lazım. Yalnız burada görülüyor ki bazı arkadaşlarımızla ilgili radikal kararlar almamız gerekiyor. Bu konuları da yönetimimizle görüşeceğiz. Onun için herkese bir sorumluluk düşüyor ama bunları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.