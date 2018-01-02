Rıza Çalımbay eski öğrencisi Deniz Kadah'ı Trabzonspor'a istiyor

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi. Yönetim ayrıca, Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle de yine Kırmızı Beyazlılar’da forma giyen Sakıb Aytaç’ı da bitirmek istiyor. Bu hafta iki oyuncu için de görüşmelerin gerçekleşeceği ifade edildi.

Haberturk