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Rıza Çalımbay eski öğrencisi Deniz Kadah'ı Trabzonspor'a istiyor

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

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Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi. Yönetim ayrıca, Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle de yine Kırmızı Beyazlılar’da forma giyen Sakıb Aytaç’ı da bitirmek istiyor. Bu hafta iki oyuncu için de görüşmelerin gerçekleşeceği ifade edildi.

Haberturk

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