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Rıza Çalımbay, Filip Novak ve Ömer Bayram'dan birini seçecek

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram'ın gündemde olduğu öğrenildi.

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Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram'ın gündemde olduğu öğrenildi.

Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferinin ardından transferde önceliği sol beke veren bordo mavililerin, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram için temas kurduğu kaydedildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin fiyat araştırması yaptığı öğrenilirken, DHA'ya konuşan Ömer Bayram da 4 büyük takımın birinde oynamak istediğini söylemişti.

NOVAK DA GÜNDEMDE

Bu arada bordo-mavililerde Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Midtjylland'ta forma giyen Filip Novak'ın transfer listesinin baş sıralarında yer aldığı, şartların uygun duruma gelmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki sol bek, 2017-18 sezonunda FC Midtjylland formasıyla görev aldığı 20 maçta 3 de gol kaydetti.

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