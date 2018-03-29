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Rıza Çalımbay: Galatasaray'ın puan olarak avantajı var

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma öncesı basın mensuplarına konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaalatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da, Rıza Çalımbay yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"KORA KOR OYANAYCAĞIZ"

Galatasaray'ın puan olarak avantajı var ancak ligin durumu, fikstür puan farkı avantajının pek de önemini bırakmıyor. Galatasaray kendi sahasında etkili oynayan bir takım, sadece bir iki kişiye değil bütün oyunculara dikkat etmemiz lazım. Mücadele edeceğiz, kora kor oynayarak kazanmaya çalışacağız"

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK DEMEDİM!"

Transfer yasağı Trabzonspor'a nefes aldıracaktır. Kiralık arkadaşlar ve mevcut arkadaşlar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Korkacak bir durum yok, Trabzonspor bunun altından kalkabilir. Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş diye bir ifade kullanmadım. Bazı haberler çıkıyor, bu da bizim canımızı sıkıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş beni ilgilendirmiyor, Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım.

(Sporx)

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