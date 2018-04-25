Rıza Çalımbay: Gelecek sezon Trabzonlu bir hoca düşünülüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, ligin son 2 haftasında takımın oyunundan memnun olduklarını ancak aldıkları sonuçlardan memnun olmadıklarını ifade ederek, "İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettik. Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama kimse bu takım için mücadele etmedi diyemez. Takımın böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar riskli ve dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'SAKATLIKLAR ELİMİZİ, KOLUMUZU BAĞLIYOR'

Sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bizim elimizi kolumuzu bağlayan sakatlıklar. Bu maçların sonuçlarında etkili oldu. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Onu şimdi açmamıza gerek yok, zamanı gelince konuşulur. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo, ülkesine de gitti bir türlü iyileşmiyor. Önümüzdeki haftadan sonra ancak çalışmalara başlayabilir. Tek kas sakatlığı Uğur'da oldu. O da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlıyor. Kamil Ahmet, bir pozisyonda yanlış girmesinden dolayı iç yan bağlarında problem oldu, sezonu kapadı. Burak'ın her zamanki ağrıları var. Bugün MR'ı çekilecek, oynamama riski olabilir. Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince Check Up yapılması gerekiyor. Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Belki vücudunda eksiklikten dolayı ağrıları oluyor. Antalyaspor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız."