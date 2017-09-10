Rıza Çalımbay: Oynanan oyuna baktığımız zaman 2 puan kaybettik
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Çalımbay, 2 puan kaybettiklerini söylerken; "Oynanan oyuna baktığımız zaman 2 puan kaybettik. Her türlü her şeyi yaptık. Karşımızda çok yetenekli oyuncular var. Eksiklerimiz bugün sahada olsaydı, bugün bu maçı çevirebilirdik. Dün 2 arkadaşımız birden sakatlandı. Nasri'de yırtık çıktı, Deniz hastaneye kaldırıldı. Bugün galibiyeti çok istiyorduk. Galatasaray'ı oynatmamaya, kendimiz de oynamaya çalıştık. İkisini de başardık" ifadelerini kullandı.
Sabah
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