Rıza Çalımbay: Oynanan oyuna baktığımız zaman 2 puan kaybettik

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Çalımbay, 2 puan kaybettiklerini söylerken; "Oynanan oyuna baktığımız zaman 2 puan kaybettik. Her türlü her şeyi yaptık. Karşımızda çok yetenekli oyuncular var. Eksiklerimiz bugün sahada olsaydı, bugün bu maçı çevirebilirdik. Dün 2 arkadaşımız birden sakatlandı. Nasri'de yırtık çıktı, Deniz hastaneye kaldırıldı. Bugün galibiyeti çok istiyorduk. Galatasaray'ı oynatmamaya, kendimiz de oynamaya çalıştık. İkisini de başardık" ifadelerini kullandı.

Sabah