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Rıza Çalımbay: Rodallega'nın gördüğü kartı es geçemeyiz

Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklama yaptı.

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Rodallega'nın Çorumspor maçındaki hareketiyle ilgili flaş sözler söyleyen Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rodallega bizim için çok önemli bir oyuncu. Öyle bir kart görmesini beklemiyordu. Ancak o kartı es geçemeyiz. Onun cezası olacak. 3-0 öndeyken öyle bir kart görülmez. Açıklamalarını da gördüm üzüldüm. Ben Türk insanının ırkçılıkla ilgisi olacağını düşünmüyorum. Onunla yaptığımız görüşmede yaptığının çok yanlış olduğunu söyledik. Kim olursa olsun gereksiz karta izin vermeyeceğiz. Gerekli cezayı vereceğiz. Malatya maçında da Sosa gördüğü kartla hamle şansımızı düşürdü. Gereksiz kartları affetme şansımız yok."

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